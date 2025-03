La reprise des combats et les menaces du Hamas de s’en prendre aux otages inquiètent le QG des familles d’otages qui rassemblent une grande partie des proches des otages.

« La plus grande crainte des familles, des otages et des citoyens israéliens s’est réalisée. Le gouvernement israélien a décidé de renoncer aux otages. Nous sommes choqués, en colère et inquiets face à la destruction délibérée du processus visant à ramener nos proches de la terrible captivité du Hamas. Reprendre les combats avant le retour du dernier otage coûtera la vie aux 59 otages encore à Gaza, alors qu’il est possible de les sauver et de les ramener. Le gouvernement israélien a refusé de déclarer la fin de la guerre afin de poursuivre les prochaines étapes de l’accord et de ramener tous les otages. L’annonce selon laquelle la reprise de la guerre vise à récupérer les otages est un jeu de dupes: la pression militaire met en danger les otages et les soldats. Il est impératif de revenir à un cessez-le-feu. La vie de nombreuses personnes est en jeu », peut-on lire dans le communiqué du QG.

Puis: « Nous appelons le président Trump à continuer d’agir, comme il l’a déclaré et fait jusqu’à présent, pour la libération de tous les otages. Gouvernement israélien, les familles des otages exigent des réponses : pourquoi ne vous battez-vous pas dans la salle de négociation ? Pourquoi avez-vous renoncé à l’accord qui aurait pu ramener tout le monde à la maison ? Il n’y aura ni sécurité, ni victoire, ni rétablissement tant que le dernier otage ne sera pas rentré chez lui. »

En revanche, le forum Tikva qui réunit d’autres familles d’otages et qui prône depuis le début une pression militaire maximale sur le Hamas, a tweeté: »Tout le monde ou l’enfer » et »Pourquoi y-a-t-il encore de l’eau et de l’électricité à Gaza? Pas d’otages – pas d’eau ni d’électricité ».

Les responsables sécuritaires ont indiqué que la reprise des combats avait pour premier objectif d’obtenir la libération des otages. Ils affirment qu’aucune frappe ne sera réalisée sur des lieux où des otages peuvent se trouver.

Le forum Gvoura qui regroupe des familles de soldats tombés au combat lors de la guerre actuelle s’est félicité de la reprise des combats: Dans un communiqué, le forum a déclaré : « L’heure de la victoire est arrivée ! Nous apportons notre soutien total à Tsahal, au gouvernement, à nos soldats héroïques et à toutes les forces de sécurité. Les familles endeuillées sont derrière vous – détruisez le Hamas, ramenez nos frères otages et remportez la victoire ! Toutes les conditions sont réunies, il est temps d’agir. Nous vaincrons. »