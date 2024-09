Dans un communiqué officiel, le QG des familles d’otages a demandé au Premier ministre Netanyahou de cesser de porter le ruban jaune des otages sur sa veste: ”Cessez de faire croire que vous soutenez et que vous vous cherchez un retour des otages alors que dans les faits vous faites tout pour torpiller l’accord”, écrit le QG qui regroupe une partie des familles des otages.

”Le ruban des otages est porté par ceux qui expriment un soutien inconditionnel au retour des otages et aux familles des otages dont les proches ont été abandonnés dans les geôles du Hamas à Gaza depuis 334 jours. Le QG des familles d’otages rappelle au Premier ministre que les leaders, les personnalités publiques et les citoyens du monde entier qui portent ce ruban le font dans l’espoir de le retirer le plus rapidement possible dans l’attente du retour des 101 otages abandonnés sous votre mandat. Le porter témoigne d’un engagement moral sans compromis pour leur retour et non pour leur abandon.

C’est pourquoi le QG des familles pour le retour des otages demande au Premier ministre de le retirer de sa veste et d’arrêter d’utiliser ce ruban pour faire croire à un soutien fictif alors que dans les faits, il n’en fait pas assez pour les ramener”.