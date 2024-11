Au 400e jour de guerre, le Qatar met fin à son rôle de médiateur entre Israël et le Hamas dans les pourparlers pour la libération des otages.

Par ailleurs, Doha estimerait qu’il ”n’y a plus aucune justification à la présence de bureaux du Hamas” sur son territoire, sans pour autant annoncer officiellement l’expulsion des dirigeants du Hamas.

Le Qatar a informé Israël et le Hamas de son retrait jusqu’à ”ce que les parties montrent une réelle volonté de parvenir à un accord”.

En Israël, on estime que la décision du Qatar découle probablement de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines et de la prise de conscience à Doha qu’il doit se distancer du Hamas, qui représente un fardeau pour lui. Le Qatar comprend désormais qu’il doit réagir positivement à la pression américano-israélienne pour activer le levier de l’expulsion du Hamas de son territoire.

Le ministre israélien de l’économie, Nir Barkat, a réagi à cette décision du Qatar de se retirer des négociations: ”La vérité éclate, le Qatar n’a jamais réellement été un médiateur mais davantage l’avocat du Hamas, celui qui le finance et le protège. Le Qatar est un partenaire de l’Iran, incite à la haine contre le peuple juif et l’Etat d’Israël, investit des milliards de dollars dans la diffusion du terrorisme et de la haine d’Israël. Enfin, nous voyons que le loup s’était déguisé en agneau”.