Une réaction inattendue de la part du Qatar a été publiée aujourd’hui concernant le rapport du Shabak sur les événements du 7 octobre.

Les autorités qataries n’ont pas apprécié que leur pays soit désigné comme l’un des facteurs ayant accéléré la mise en oeuvre du plan du Hamas le 7 octobre en raison de l’argent qu’il versait à la Bande de Gaza.

»Il s’agit de fausses accusations de la part du Shabak, qui relie l’aide qatarie au massacre. C’est un exemple supplémentaire de la haine mue par des intérêts personnels », est-il écrit dans le communiqué de Doha.

Dans un communiqué du ministère qatari de la communication internationale, on peut lire: »L’État du Qatar est un fervent soutien du peuple palestinien et a fourni une aide humanitaire aux familles de Gaza pendant de nombreuses années. L’aide qatarie comprenait des fournitures essentielles telles que de la nourriture et des médicaments, ainsi que l’approvisionnement en électricité pour les foyers. Il est bien connu en Israël et à l’international que toute l’aide envoyée de Doha vers Gaza l’a été avec la connaissance, le soutien et la supervision complète du gouvernement israélien et de ses agences de sécurité, y compris le Shabak. Aucune aide n’a jamais été fournie à la branche politique ou militaire du Hamas ».

Le Qatar estime, par ailleurs que: »En ce moment critique, le Shabak et les autres agences de sécurité israéliennes devraient se concentrer sur le sauvetage des otages restants et sur la recherche d’une solution garantissant une sécurité régionale à long terme, au lieu d’utiliser des tactiques de diversion en faisant du Qatar un bouc émissaire ».