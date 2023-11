Le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a reçu aujourd’hui (jeudi) à Doha, son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian.

Au cours de leur entretien, les deux hommes ont évoqué les développements dans la Bande de Gaz et en Israël ainsi que l’accord sur les otages. Ils ont échangé sur les moyens d’aider les Palestiniens.

Parallèlement, le ministre Qatari qui est aussi Premier ministre a demandé à l’Iran de ne pas étendre le conflit.

Il a insisté face à son interlocuteur sur ”l’importance de protéger les civils, d’obtenir un cessez-le-feu immédiat et complet et d’éviter d’étendre la violence et le conflit dans la région”.