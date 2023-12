D’après le site Ynet, le ministre qatari des Affaires étrangères a annoncé clairement lundi que Doha continuerait à transférer de l’argent à Gaza et à soutenir la région, comme il l’avait toujours fait depuis des années. Dans une interview accordée à CNN, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, a déclaré : « Nous avons pour mission d’aider et de soutenir en permanence nos frères et sœurs en Palestine, et nous n’avons pas l’intention de changer cela ».

La CNN a indiqué que pendant des années, des diplomates qataris sont venus régulièrement à Gaza avec des valises contenant 15 millions de dollars en espèces. L’argent devait servir au versement des salaires des fonctionnaires de Gaza.

Dans son reportage, la CNN a précisé qu’en 2018, le ministre de l’Éducation de l’époque, Naftali Bennett, s’était opposé à la décision du Premier ministre Binyamin Netanyahou d’autoriser le transfert d’argent qatari.

Dans une enquête publiée par le New York Times à laquelle a participé un journaliste de Yedioth Aharonot et Ynet, il est indiqué que ‘le Mossad a reçu des informations secrètes au fil des ans selon lesquelles, en plus de l’argent que le gouvernement qatari transférait à la bande de Gaza pour l’aide humanitaire aux Palestiniens, de hauts responsables qataris envoyaient de l’argent directement à l’aile militaire du Hamas, Izz al-Din al-Qassam’.

Il est encore précisé : « L’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, a estimé à la fin de son mandat que la question des finances du Qatar était ‘hors de contrôle’. Le successeur de Cohen, David Barnea, a déclaré au nouveau Premier ministre de l’époque, Naftali Bennett, qu’il s’opposait fermement à la poursuite du transfert de fonds approuvés par Israël du Qatar vers la bande de Gaza, car certains de ces fonds avaient été détournés frauduleusement par le Hamas pour le renforcement militaire de l’organisation. Le Mossad a persisté dans cette résistance tout au long du mandat de Bennett et pendant le nouveau gouvernement de Netanyahou, mais les paiements ont continué à affluer ».(Source Ynet)