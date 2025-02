Avant que les corps des quatre otages soient rapatriés en Israël, le grand rabbin de Tsahal, le Rav Eyal Krim, va procéder à une courte cérémonie religieuse. Dans un premier temps, il avait été prévu de réciter le kadich, la prière de Yizkor et des psaumes des Tehilim.

Finalement, le rabbinat de Tsahal a décidé d’écourter la cérémonie et seul un psaume a été lu: le psaume 83.

1 Ô Dieu, ne garde pas le silence !

Ne te tais pas, ne reste pas inactif, ô Dieu !

2 Car voici, tes ennemis s’agitent,

Et ceux qui te haïssent lèvent la tête.

3 Ils forment contre ton peuple des desseins pleins de ruse,

Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges.

4 Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations,

Et qu’on ne se souvienne plus du nom d’Israël !

5 Ils se concertent tous d’un même cœur,

Ils forment une alliance contre toi :

6 Les tentes d’Édom et les Ismaélites,

Moab et les Hagaréniens,

7 Guébal, Ammon et Amalek,

Les Philistins avec les habitants de Tyr.

8 L’Assyrie aussi se joint à eux,

Elle prête son bras aux fils de Lot. (Pause)

9 Traite-les comme Madian,

Comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kisson,

10 Qui furent détruits à En-Dor,

Et devinrent du fumier pour la terre.

11 Traite leurs chefs comme Oreb et Zeeb,

Et tous leurs princes comme Zébah et Tsalmunna,

12 Eux qui disaient : Emparons-nous

Des demeures de Dieu !

13 Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon,

Au chaume emporté par le vent,

14 Au feu qui brûle la forêt,

À la flamme qui embrase les montagnes !

15 Poursuis-les ainsi de ta tempête,

Et épouvante-les par ton ouragan !

16 Couvre leur face d’ignominie,

Afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel !

17 Qu’ils soient confus et épouvantés pour toujours,

Qu’ils soient honteux et qu’ils périssent !

18 Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel,

Tu es le Très-Haut sur toute la terre !