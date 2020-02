Nahala – Un élégant immeuble d’exception est en cours de réalisation dans le quartier de Nahalaot à Jérusalem. Le projet dont la construction devrait commencer sous peu est situé dans la rue Ben Tzvi, sur l’un des seuls terrains du quartier se trouvant au niveau du Gan Saker (le grand parc municipal de la ville) et offre la vue de sites emblématiques tels que le « Hechal Hasefer » (où sont détenus les Rouleaux de la Mer Morte), la Cour suprême et la Knesset.

Shuki Sharon (ancien colonel de Tzahal) a mis ses trente ans d’expérience de gestion de sociétés immobilières, son expertise du renouveau urbain et des investissements de terrains constructibles au profit de ce projet ambitieux. Il a créé, en partenariat avec l’ingénieur Micky Nahav, fondateur de M.N Systems, entreprise leader dans l’importation et la distribution de composants et de produits des secteurs des transports et de l’industrie, la société Sharon Nahav, active dans tout le pays.

Nahala, l’un des projets de Sharon Nahav à Jérusalem introduit un nouveau standard de l’immobilier résidentiel. Cet immeuble intime propose sur ses 5 étages une gamme variée et habilement dosée d’appartements de 2, 3, 4 pièces, appartements jardin et penthouses qui vous permettra de trouver celui qui convient le mieux à vos besoins.

Pour davantage d’informations sur le projet Nahala – Jérusalem, appelez *3025