Le projet Taglit, initiative sioniste créée pour renforcer les liens entre la jeunesse juive de la diaspora et Israël, vient de marquer ses 25 ans. Taglit-Birthright Israel, également connu sous le nom de Birthright Israel ou simplement Birthright, organise des voyages gratuits d’une dizaine de jours en Israël, pour de jeunes adultes juifs âgés de 18 à 26 ans. Le programme est parrainé par la Fondation Birthright Israel, dont les donateurs subventionnent la participation.

Entre le premier voyage du programme en 1999 et 2024, plus de 850 000 jeunes Juifs de 68 pays de la diaspora juive ont participé à Birthright Israel. C’est la plus grande organisation de tourisme éducatif au monde.

Cet hiver, on attend pas moins de 6 500 jeunes. Près de 300 groupes prendront part notamment à des actions de bénévolat. Depuis le mois de novembre 2023, les visites comprennent des programmes liés à la guerre. Les participants se rendent entre autres sur la Place des Otages, à Tel Aviv, et dans le sud d’Israël, près de Gaza, et rencontrent des rescapés du massacre perpétré par le Hamas le Shabbat Simhat Tora, 7 octobre 2023.

Mis à part les voyages habituels qui permettent aux jeunes de diaspora de découvrir les belles réalisations d’Israël, l’organisation a programmé la venue de près de 10 000 jeunes bénévoles, au cours de l’année 2025, ayant pour la plupart déjà participé au projet Taglit, qui aideront à la reconstruction des kibboutzim du ‘Otef Aza’ et des localités du Nord d’Israël, en vue de permettre aux habitants de ces régions de retourner chez eux.

Guidi Mark, directeur général de Taglit, a confié au quotidien Israel Hayom : « Des milliers de jeunes que nous avons accueillis cette année, malgré la guerre et les menaces d’une conflagration générale, ont constitué 87% du tourisme de groupe des jeunes qui ont séjourné dans des hôtels et des sites touristiques en Israël. Il s’agit d’une véritable bouée de sauvetage pour l’industrie touristique locale ».

Il a ajouté : « « Malgré la situation sécuritaire, notre engagement à défendre les programmes Birthright est plus grand que jamais. Depuis le début de la guerre, nous avons vu la résilience et le désir des participants de venir en Israël et de le soutenir même lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine. La guerre a souligné l’importance de notre mission – à la fois dans le renforcement de l’identité juive et du lien des participants avec Israël, d’une manière qui leur permet de mieux expliquer le point-de-vue d’Israël dans le monde, et dans le fait que Birthright joue un rôle crucial dans le renforcement du secteur du tourisme et de l’économie d’Israël, en particulier dans la périphérie ».