A l’occasion du chabbat ‘Hayé Sara’, LPH a interviewé le rav Ouzi Sharbaf, habitant de ‘Hevron depuis 30 ans, gendre du rav Moshé Levinger zatsal et responsable de l’association « Harhi’vi ». Elle a pour but de racheter des maisons dans la Ville des Patriarches afin d’étendre les quartiers juifs déjà existant ou de créer d’autres points de peuplement sur des terrains ayant appartenu à des Juifs. Ainsi, 3700 après Avraham, ses descendants continuent son œuvre à ‘H’evron, berceau de la civilisation hébraïque.

Le P’tit Hebdo : Combien de quartiers juifs y a-t-il à Hevron ?

Rav Ouzi Sharbaf : Il y a le quartier « Avraham Avinou » près du Caveau de Makh’pela, il y a « Beit Romano » où se trouve aussi la yeshiva « Shavei ‘Hevron », il y a un noyau de famille qui habitent à proximité de la base militaire, on trouve ensuite « Beit Hadassa », « Admot Ishaï » ainsi que des maisons individuelles achetées ici ou là. « Beit Hashalom » est la première maison que notre association a achetée. Le yishouv juif compte aujourd’hui plus de 80 familles mais il va se développer dans les années qui viennent.

Lph : Qu’en est-il du « Shouk des grossistes » dont on parle beaucoup en ce moment ?

Rav O.S. : Il y a deux catégories de biens immobiliers ou fonciers qui nous intéressent : des maisons que des Arabes sont intéressés à vendre, et des anciennes propriétés juives, notamment celles qui ont été prises par les Arabes après le terrible massacre de 1929. C’est le cas de ce complexe. Mais pour le repeupler, nous attendons le feu vert du gouvernement. Nous espérons que la nomination de Naftali Benett comme ministre de la Défense fera avancer ce dossier mais la décision dépend davantage du Premier ministre.

Lph : Parlez-nous à présent de votre projet…

Rav O.S. : Notre prochain objectif est d’acquérir encore quelques immeubles à proximité du Caveau des Patriarches. Les Arabes de ce secteur nous connaissent bien, et nous recevons presque chaque jour des propositions de vente, que nous examinons scrupuleusement et dont la plupart sont réalisables. Nous avons lancé une campagne dans le but de faire participer toute la population du pays et même de diaspora, par des dons de 400 shekels, tout comme la somme offerte par Avraham pour acquérir le caveau.

Lph: Il y a sûrement des oppositions…

Rav O.S. : Bien sûr, surtout l’Autorité Palestinienne. Mais les Arabes avec lesquels nous sommes en contact sont nos amis et ils haïssent l’Autorité Palestinienne. Nous ne cachons rien et sommes déterminés à créer une continuité d’habitation juive depuis Kiryat Arba jusqu’au Caveau de Makhpela et de là, aux autres quartiers juifs.

Lph : Mais ils vous exigent sûrement un prix élevé…

Rav O.S. : Plus maintenant car nous avons appris à négocier ! Mais malheureusement, ce qui nous coûte cher, ce sont toutes les autorisations ainsi que les procédures judiciaires et oppositions qui entourent ces achats, qui prennent parfois des années et coûtent très cher.

Lph : Vous définiriez-vous…comme un Juif « extrémiste-messianique » ?

Rav O.S. : Je suis le juif le plus réaliste qui soit : plus il y aura de juifs à ‘Hevron moins il y aura de problèmes de sécurité. Nous avions une vision à long terme, et cette vision est en train de se réaliser aux yeux du monde entier en dépit des oppositions politiques, notamment de la part d’organisations de gauche financées par les Européens.

Pour aller plus loin:

www.harchivi.co.il

Propos recueillis par Shraga Blum