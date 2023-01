Le gouvernement Netanyahou est décidé à changer la face de la Judée-Samarie par plusieurs mesures qui vont augmenter les constructions juives dans ces territoires et donc la population. C’est ce que rapporte le site Israël Hayom.

Au début de la semaine, le Premier ministre a reçu le ministre de la Défense, Yoav Galant, et le ministre au sein du ministère de la Défense, Betsalel Smotrich. Ils ont tracé les grandes lignes des changements prévus en Judée-Samarie en plus des éléments déjà contenus dans les accords de coalition – régularisation du yichouv Evyatar, amendement à la loi sur le désengagement dans le nord de la Samarie (Homesh), raccord des jeunes implantations au réseau électrique, etc.

Les nouvelles mesures envisagées vont permettre d’augmenter considérablement le rythme des constructions dans les implantations.

Ainsi, la commission supérieure pour la planification en Judée-Samarie, qui délivre les permis de construire va se réunir immédiatement afin d’autoriser des milliers d’unités de logement qui avaient été bloquées sous le gouvernement précédent. A cela s’ajouteront des permis pour encore 18000 nouvelles unités de logement dans les prochains mois.

Il a également été décidé que la commission se réunirait tous les mois et non tous les trimestres comme cela était le cas sous les précédents gouvernements Netanyahou – elle n’a été réunie que deux fois en un an et demi sous le gouvernement Bennett-Lapid. De cette manière, le rythme des constructions devrait être accéléré.

Parallèlement, une commission de planification secondaire sera mise en place afin de traiter au plus vite des demandes de construction qui ne sont pas des unités de logement comme les écoles maternelles ou les bâtiments industriels. Elle se réunira toutes les 2-3 semaines.

Chaque permis de construire devra dorénavant obtenir trois signatures et non plus cinq comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui contribuera à accélérer les démarches.

L’administration civile sera »démilitarisée ». Les différents ministères pourront intervenir en Judée-Samarie sur les sujets civils sans avoir besoin de passer par le ministère de la Défense et le commandement de l’armée.

L’un des grands changements que propose le gouvernement et qui constitue une »mini-annexion » réside dans la prise en compte des habitants arabes de Judée-Samarie pour tout projet de développement des infrastructures. En effet, aujourd’hui, lorsque le gouvernement prévoit un projet de route ou d’infrastructures, il considère que vivent un peu moins d’un demi-million de personnes en Judée-Samarie, ce qui correspond à la population juive. Or, les routes et les infrastructures de ces régions sont partagées également par les habitants arabes. En réalité, ce sont 2.5 millions de personnes qui les utilisent. Ce biais entraine des problèmes d’adaptation des infrastructures sur le terrain, à plusieurs niveaux.

Le gouvernement veut donc modifier cette approche et désormais, planifier les projets pour 2.5 millions de personnes et non 500000.

Le gouvernement annonce, en outre, vouloir développer les infrastructures et les routes, poursuivre les projets gelés par le précédent gouvernement mais aussi prendre des mesures pour la préservation de l’environnement et la lutte contre la pollution, en particulier dans les villages arabes (traitement des déchets et des eaux usées).