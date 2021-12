Depuis qu’il a été nommé au poste de ministre de la Coopération régionale, Issawi Fredj (Meretz) agit avec méthode et détermination pour favoriser l’Autorité Palestinienne et la remettre au centre de la vie politique israélienne. Cette fois-ci, il a fait part d’un projet dangereux qu’il entend mettre en oeuvre : un aéroport conjoint israélo-palestinien à Atarot, au nord de Jérusalem.

Le ministre a expliqué que la capacité de l’aéroport Ben-Gourion est arrivée à saturation et qu’il faut un second aéroport qui desservirait à la fois les Israéliens et les ‘Palestiniens’ ! Il a indiqué vouloir présenter le projet à la ministre des Transports Meirav Michaeli. Pour les question sécuritaires et les risques qu’un tel aéroport comporterait pour Israël, Issawi Fredj dit « faire confiance à une majorité de la population qui souhaite vivre en paix et en coexistence » ! »

Ce projet est également une manière pour le ministre de contrer le projet de la municipalité de Jérusalem de construire un quartier d’habitation juive dans le même périmètre et également de faire entre l’Autorité Palestinienne par la petite porte dans la capitale israélienne.

Photo Gili Yaari / Flash 90