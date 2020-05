Le Likoud et Bleu-Blanc ont rendu public le programme du gouvernement qu’ils ont signé ensemble et il s’avère que l’extension de la loi israélienne à la vallée du Jourdain et sur les localités juives n’y apparaît pas, contrairement à ce qu’avait promis Binyamin Netanyahou. La seule allusion qui pourrait concerner la Judée-Samarie est très vague et se situe vers la fin du document: « Le gouvernement agira en faveur du renforcement de la périphérie, du Néguev, de la Galilée et du repeuplement dans toutes parties du pays »!

Le document contient cinq paragraphes sur la lutte contre le Corona. Il est prévu la création d’un cabinet d’urgence pour traiter de tous les aspects du combat contre virus, sur la plan sanitaire et médical comme sur le plan économique et social.

Le programme contient plusieurs articles déclaratifs sur des lignes générales: « Le peuple juif détient un droit inaliénable à un Etat souverain en Erets Israël, patrie nationale et historique du peuple juif (…) Le gouvernement renforcera la sécurité nationale, tendra vers la paix et assurera la sécurité de tous ses habitants. Il agira avec détermination pour contrer toute menace sur l’Etat d’Israël et ses habitants et prendra toutes les mesures nécessaire pour améliorer la sensation de sécurité personnelle des citoyens (…) Le gouvernement agira en vue de réduire les disparités sociales, assurer l’égalité des chances sans discrimination d’ethnie, de sexe ou d’origine (…) Le gouvernement établira des ponts entre les secteurs de population dans un but de réconciliation nationale, notamment par la création d’un cabinet de réconciliation nationale (…) Le gouvernement veillera à ce que se déroule un débat digne, conforme à la loi, respectueux et rassembleur entre toutes les composantes de la société (…) Le gouvernement préservera le caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël. En même temps que la fidélité à la tradition juive, le gouvernement respectera les autres religions conformément à la Déclaration d’Indépendance (…) Le gouvernement mettra l’accent sur l’alya et l’intégration et en favorisant l’alya des Juifs du monde entier et facilitant leur alya … »

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90