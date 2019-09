Le député communiste Ofer Kassif (Hadash-Liste arabe unifiée) a qualifié Ayelet Shaked « d’ordure néonazie ». Il est coutumier d’injures envers ses adversaires de droite et envers les soldats de Tsahal. La députée a réagi sur son compte Twitter : « Personnellement, je ne me suis jamais exprimée de la sorte ou avec racisme, contrairement à celui qui s’exprime ainsi contre son propre peuple. Ofer Kassif est un triste de modèle de l’auto-antisémitisme. Et c’est sur des individus comme lui que Benny Gantz compte faire reposer son gouvernement ? Si Kassif avait le courage de faire lever son immunité, je le poursuivrais pour diffamation”.

Naftali Benett a également réagi à cette insulte: “Benny Gantz! Le député Ofer Kassif de la Liste arabe unifiée a qualifié Ayelet Shaked ‘d’ordure néonazie’ et les soldats de Tsahal de ‘brutes sanguinaires’. Vous, qui étiez commandant de Tsahal, avez-vous vraiment l’intention de vous reposer sur les voix d’Ofer Kassif et de ses amis, en même temps que celles du parti de Lieberman?”

Photo Yossi Zamir / Flash 90