La chaine israélienne Kan, le procureur de l’Etat, Amit Eisman, recommande l’ouverture d’une enquête pénale contre la députée Ketty Chetrit (Likoud) pour incitation à la violence contre les habitants de la Bande de Gaza.

La députée avait déclaré quelques semaines après le 7 octobre, sur la chaine 14: ”Si vous me posez la question sur le plan personnel, pas en tant que députée, je rase Gaza, sans aucun sentiment. Il n’y a aucune différence entre les assassins de femmes et d’enfants et les civils de Gaza”.

Le procureur précise dans sa recommandation que la députée peut faire l’objet d’une enquête malgré son immunité.

Deux autres recommandations de cette nature ont été faites ces derniers jours par le procureur contre les chanteurs Eyal Golan et Kobi Peretz. Finalement, le Parquet a annoncé qu’ils ne seraient pas poursuivis pénalement pour leurs propos sur les habitants de Gaza.

Le Parquet a précisé que toutes ces démarches sont effectuées dans le cadre des allégations portées contre Israël devant la Cour Internationale de Justice de La Haye.