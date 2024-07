Amit Eissman, le procureur de l’Etat, a demandé à Gali Baharav Miara, la conseillère juridique du gouvernement d’ouvrir une enquête contre le ministre Itamar Ben Gvir pour incitation à la haine et à la violence contre les Gazaouis.

C’est ce qu’a révélé le correspondant justice de la chaine Kan, Avishaï Grinzaig.

Le procureur s’appuie sur de nombreuses déclarations de Ben Gvir dans lesquelles il explique ce qui devrait être selon lui la manière de se battre dans la Bande de Gaza. Pour Eissman, le ministre n’est pas couvert par son immunité dans le cadre de ces propos qui justifieraient l’ouverture d’une enquête pénale.

Pour l’heure, notons qu’il ne s’agit que d’une demande d’ouverture d’une enquête et non de la décision de l’ouvrir ni même d’une mise en examen. D’ailleurs, il est peu probable qu’une mise en examen soit prononcée dans ce dossier, puisqu’elle n’aurait aucun fondement dans le droit israélien.

Dans l’entourage du Procureur, on estime que cette demande est faite afin de montrer la bonne volonté et le travail effectué par le système juridique israélien aux juges du tribunal de La Haye. Et on souligne que cette décision d’Eissman sera davantage contre-productive.

Pour l’heure, la balle est dans le camp de la conseillère juridique du gouvernement qui doit décider d’ouvrir ou non une telle enquête. Elle a publié un communiqué suite à la demande du Procureur: ”Comme l’Etat d’Israël l’a signifié au tribunal international de La Haye, tous les propos sur le sujet qui sont susceptibles de constituer une infraction pénale seront examinés. Aucune décision n’a encore été prise par les services d’application de la loi”.

Le ministre Ben Gvir a vivement réagi à cette demande du Procureur: ”Incroyable. Le Procureur de l’Etat veut trainer un ministre en justice pour ”incitation à la haine” contre les citoyens d’un ennemi qui ont fêté l’assassinat de nos soldats dans les rues de Gaza le 7 octobre. Voilà comment on monte un dossier de toutes pièces en direct, par le deep state de la conseillère juridique du gouvernement. Au lieu de s’occuper des éliminations ciblées à Gaza, le Shabak et le Parquet essaient de procéder à l’élimination ciblée d’un ministre de l’Etat d’Israël. Ils ne réussiront pas”.