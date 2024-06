Gidi Markuszower va prendre dans quelques jours le poste de vice Premier ministre en Hollande. Cet homme politique de droite, qui possède aussi la nationalité israélienne, a été pendant 6 ans, entre 1999 et 2005, le porte-parole du Likoud en Hollande. Il est, par ailleurs, très actif pour le bien-être de la communauté juive hollandaise.

Amoureux de la Samarie, il est très proche de Yossi Dagan, le président de cette région. Les deux hommes se sont rencontrés à de nombreuses reprises en Israël et en Hollande.

”C’est un honneur pour moi de visiter aujourd’hui la Samarie et de rencontrer Yossi Dagan”, avait-il déclaré lors d’une de ses visites, ”Il est très intéressant de constater que sans la Samarie, les frontières d’Israël sont très étroites. Il est important pour l’Etat d’Israël de construire et de développer sa présence dans cette région de la Samarie. J’ai vu des sociétés prospères, qui exportent contre la volonté des mouvements odieux du BDS que nous devons tous combattre. Le BDS est un mouvement affreux et antisémite”.

En 2018, des publications avaient fait état de soupçons à l’encontre de Markuszower pour appartenance à une organisation d’espionnage étrangère. Il était suspecté de liens avec le Mossad. Néanmoins aucune mesure n’avait été prise à son encontre et l’enquête n’avait rien donné.