Yoaz Hendel (Telem/Bleu-Blanc) est dans une situation particulièrement inconfortable au sein de la liste menée par Benny Gantz. Situé idéologiquement à droite, Hendel a été poussé dans les bras du parti « tout-sauf-Bibi » uniquement en raison de son aversion et sa rancune envers Binyamin Netanyahou avec lequel il avait travaillé un temps. Mais dès qu’il s’exprime devant des micros, il adopte des positions qui sont proches de celles du Likoud et qui sont en porte-à-faux avec la ligne officielle du parti (s’il y en a une…).

Cette fois-ci, le nouveau député a évoqué ce qui d’après lui se passera après les élections. Et sans doute sans concertation préalable avec les membres du « cockpit » il a annoncé que si le Likoud refuse de se joindre à Bleu-Blanc pour former le prochain gouvernement, Benny Gantz former un gouvernement minoritaire sans la Liste arabe mais avec Avigdor Lieberman et « un autre parti sioniste »! Or il ne pouvait parler que de Yemina.

Le parti de Naftali Benett et Ayelet Shaked a rapidement réagi: « Il apparaît désormais clairement qu’Avigdor Lieberman est de mèche avec Benny Gantz, le bloc Avoda-Gesher-Meretz et la Liste arabe pour former une gouvernement de gauche qui sera dépendant des facéties d’Ayman Oudeh et Ahmad Tibi. La population doit savoir que l’enjeu des prochaines élections sera entre un gouvernement de gauche avec les partis arabes ou un parti de droite ».

En revanche, à Otsma Yehoudit, on préfère attaquer Yemina : « Le lapsus de Yoaz Hendel dévoile la triste vérité. Cela fait un certain temps déjà que nous affirmons que certains responsables de Yemina ont fait un deal avec Bleu-Blanc, et voilà que vient Hendel et prouve que nous avions hélas raison. Nous avons déjà vue que lors des moments cruciaux nous ne pouvions pas compter sur Yemina qui est prêt à renoncer à tous ses principes et à l’idéologie en échange de promesses. Leur réaction prouve qu’ils ont l’intention d’entrer dans un gouvernement dirigé par Bleu-Blanc ».

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90