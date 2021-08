La ministre travailliste Meirav Michaeli a exprimé sa satisfaction quant à la « fin du monopole de la cacherout » préparée par le ministre des Cultes Matan Kahana. Elle a déjà annoncé son prochain combat : « Personne ne s’imaginait que l’on pourrait mettre fin au monopole de la cacherout, et miracle, cette réforme va passer à la Knesset. Et c’est ce que nous voulons aussi faire concernant le monopole des mariages. Nous allons agir dans cette direction parce qu’il est temps que chacun en Israël puisse se marier selon ses convictions ». Le caractère juif de l’Etat d’Israël prend des sacrés coups de boutoirs depuis l’entrée en fonction de ce gouvernement censé être « 10° plus à droite que le précédent »…

Photo Hadas Parush / Flash 90