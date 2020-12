Israël a officiellement annoncé à l’Administration américaine qui sera son prochain ambassadeur à Washington : il s’agit de Guilad Erdan, actuellement ambassadeur d’Israël à l’Onu. L’actuel ambassadeur, Ron Dermer doit quitter son poste d’ici cinq semaines après sept ans en poste et un prodigieux travail accompli. Le Premier ministre accorde une grande importance à l’identité du prochain ambassadeur à Washington surtout face à une nouvelle Administration qui ne sera pas aussi amicale que celle du président Trump. Il souhaite la présence d’un ambassadeur en temps plein et non comme promis à l’origine un ambassadeur qui servirait en même temps à l’Onu et à Washington. Guilad Erdan était en Israël jeudi dernier pour y rencontrer le Premier ministre qui lui a laissé le choix entre l’Onu et Washington.

