L’identité du prochain ambassadeur des Etats-Unis était attendue en Israël. Selon le Washington Post, ce sera Thomas Naides, qui fut sous-secrétaire d’Etat dans l’Administration Obama. Deux autres noms étaient évoqués, celui de Michael Adler, finalement nommé en Belgique, et celui Dan Shapiro, l’ancien ambassadeur en Israël pendant les années Obama, et qui n’avait pas laissé un souvenir très agréable à Jérusalem. Thomas Naides vient du monde de la finance et des affaires et il est lié à de nombreux hauts responsables dans l’Administration Biden. Il était déjà pressenti pour être nommé en Israël si Hillary Clinton l’avait emporté lors de l’élection de 2016.

Photo Wikipedia