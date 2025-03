Le député arabe israélien Ahmed Tibi a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il mange un repas du Ramadan à la Knesset. Le problème est que dans cette vidéo il mange de la nourriture non casher dans la vaisselle (casher) de la Knesset.

Les députés et les employés de la Knesset se sont indignés face à ces images, affirmant qu’il s’agissait d’une atteinte aux sentiments religieux et aux règles de la cacherout au sein de la Knesset.

L’organisation B’Tsalmo a saisi la commission d’éthique de la Knesset, exigeant une sanction sévère contre Tibi, arguant qu’il s’agissait d’une violation grave des règlements.

« Il s’agit d’un acte irresponsable et sans précédent. Nous exigeons que la commission d’éthique prenne des mesures significatives afin de garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas. »

Le bureau du rabbin de la Knesset a indiqué que l’affaire était en cours d’examen.

Le député Tibi a réagi en déclarant: « Si l’on ne nous apporte pas de nourriture pour le repas de ‘Suhur’ pendant le mois de Ramadan, nous l’apporterons nous-mêmes. Je n’ai pas connaissance d’une telle plainte, et personne ne nous en a fait la remarque. Quoi qu’il en soit, ces sandwichs sont bien meilleurs que la nourriture casher, et c’est scientifiquement prouvé. Pour ce qui est du fond de l’affaire: cette Knesset est avant tout kahaniste, et en réalité, elle n’est pas casher. »