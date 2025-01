Chaque année depuis plus de 10 ans maintenant, le fonds Berechit attribue un prix à une personnalité exceptionnelle qui s’est démarquée par ses succès et son apport à l’humanité sur la base de valeurs identifiées avec le peuple juif.

Ce prix Genesis (Berechit) est assimilé à un »prix Nobel juif ». Parmi les lauréats ces dernières années se trouvent des personnalités comme Albert Bourla, PDG de la compagnie Pfizer ou Barbara Streisand.

Cette année, il a été décerné au Président argentin, Javier Milei. Ce dernier a été choisi à l’unanimité par les membres du jury qui ont loué son soutien inconditionnel à Israël.

En effet, depuis qu’il a été élu en décembre 2023, Milei a transféré l’ambassade de son pays à Jérusalem, a pris position en faveur d’Israël lors de différents votes à l’ONU, s’est engagé à juger les responsables des attentats contre la communauté juive et l’ambassade d’Israël en Argentine en 1992 et 1994. En outre, le jury a souligné le succès de sa réforme économique pour l’Argentine.

»Le Président Milei est un véritable héros pour le peuple juif », a déclaré Stan Polovets, le fondateur du Prix Genesis, »Contrairement aux chefs de nombreux Etats dans le monde qui se sont tus ou ont fait pression parfois pour l’imposition de sanctions contre Israël, le Président Milei s’est tenu solidement aux côtés du peuple d’Israël et a été un soutien affiché, inconditionnel de l’Etat et du peuple juif tout entier ».

Javier Milei s’est réjoui de recevoir ce Prix: »Je suis rès fier de recevoir le Prix Genesis. Evidemment, je ne prendrai pas la prime financière qui l’accompagne mais je la verserai à des causes qui oeuvrent pour la liberté et la lutte contre l’antisémitisme. J’admire profondément Israël, son histoire et son peuple. Le peuple juif a prouvé, tout au long de l’histoire que la résilience et la protection constante de la liberté sont la clé pour surmonter tous les défis. Cet esprit est à la base des relations entre l’Argentine et Israël et j’agirai pour renforcer ces liens encore davantage ».

Milei, d’origine catholique, s’est rapproché de plus en plus du judaïsme ces dernières années. Aujourd’hui, il étudie régulièrement la Torah, participe aux prières, a posé une mezouza à la porte de son bureau et a affirmé vouloir se convertir lorsqu’il terminera son mandat présidentiel.