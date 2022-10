De famille juive, Ben (Shalom) Bernanke parle l’hébreu (son grand père était cantor de synagogue). Sa thèse de Doctorat a été dirigée par Stanley Fischer, ex-Gouverneur de la Banque d’Israël. Elle est intitulée « Long-term commitments, dynamic optimization, and the business cycle » (en français Les engagements de long terme, l’optimisation dynamique et le cycle économique). Comme Prix Nobel, Bernanke succède au Canadien David Card, à l’Américano-Israélien Joshua Angrist et à l’Américano-Néerlandais Guido Imbens, trois spécialistes de l’économie expérimentale.

BIOGRAPHIE. Né le à Augusta, Géorgie, aux États-Unis, il est un économiste américain, du courant nouveau keynésien ou nouvelle économie keynésienne qui est une école de synthèse entre le keynésianisme et l’école néoclassique.

Ben Bernanke a été président de la Réserve fédérale des États-Unis pour 2 mandats jusqu’au 31 janvier 2014 , où il laisse sa place à Janet Yellen. Il reçoit le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel en 2022.

Il est diplômé de l’école supérieure de Dillon, dans l’État de Caroline du Sud en 1971, puis de l’Université Harvard en 1975. Il obtint son doctorat au MIT en 1979. Il eut Peter Diamond, prix Nobel 2010, comme professeur.

Bernanke a enseigné la théorie monétaire à l’université Stanford de 1979 à 1985, a donné des conférences à la London School of Economics et a été professeur invité à l’université de New York. À partir de 1985, il est professeur au département d’économie de l’université de Princeton. De 1996 à septembre 2002, il a présidé le département d’économie de ladite université.

Il est membre à partir de 2002 du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Il est ensuite nommé président du Conseil économique de la Maison-Blanche (Council of Economic Advisers ou CEA). Le 24 octobre 2005, George W. Bush a nommé Bernanke à la tête de la Réserve fédérale, poste qu’il occupe du 1er février 2006 au 31 janvier 2014. À cette date, Janet Yellen lui succède à ce poste.

Le 16 décembre 2009 , il est nommé personnalité de l’année 2009 par le magazine américain Time pour avoir, selon le mensuel, sauvé les États-Unis du désastre financier et « huitième personne la plus puissante du monde » par le magazine Forbes en 2010. Il a notamment aidé à ce que la récession ne dégénère pas en dépression économique en injectant des centaines de milliards de dollars et en dégrisant le marché de crédit des prêts toxiques qui avaient conduit à la crise. Sa politique d’assouplissement quantitatif fait passer le bilan de la FED de 800 milliards de dollars à plus de 4 000 milliards.

Après son départ de la Fed, Ben Bernanke devient « senior fellow » à la Brookings Institution, un think-tank basé à Washington. Donnant des conférences, il prépare la rédaction de ses mémoires. En 2015, il rejoint le comité d’investissement du fonds à risque Citadel Investment Group.

Il a également rejoint, en tant que conseiller, le fonds obligataire Pimco.

Il obtient le 10 octobre 2022 avec Douglas Diamond et Philip Dybvig le Prix Nobel d’économie grâce à leur travail sur les banques et les crises financières.

Sur le plan universitaire, il a été directeur du programme économique monétaire du bureau national de la recherche économique et éditeur de l’American Economic Review. Il est connu comme un macroéconomiste dont les principaux travaux portent sur la politique monétaire (notamment sur les canaux de transmissions de la politique monétaire, voir sa publication de 1992 avec Alan Blinder argumentant le fait que l’extension du crédit était plus importante que la production d’argent) et sur l’histoire économique, particulièrement la crise de 1929.

Dans ses Mémoires, il revient sur la crise financière mondiale débutant en 2007 et admet ne pas avoir réalisé assez vite la gravité de la situation tout en jugeant l’action de la Fed globalement bonne. Il affirme que le déficit commercial des pays de la zone euro les détruit: « les déséquilibres persistants sont malsains, car ils conduisent à des déséquilibres financiers et à une croissance déséquilibrée ». Il écrit que « l’excédent commercial de l’Allemagne est un problème »; « Le fait que l’Allemagne vend beaucoup plus qu’elle n’achète, redirige la demande vers ses voisins (ainsi que vers d’autres pays du monde), ce qui réduit la production et l’emploi en dehors de l’Allemagne. »

