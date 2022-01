La Fondation du prix « Genesis », équivalent juif du prix Nobel a annoncé mercredi quel est le lauréat de cette distinction pour 2022 : il s’agit d’Albert Burla, Pdg de la compagnie pharmaceutique Pfizer. Burla a obtenu le plus de voix parmi les plus de 200.000 Juifs qui ont voté dans 71 pays. Les neuf membres de la commission électorale de la fondation ont validé le vote. Dans son annonce, le jury a mis en évidence « le leadership, la détermination, les prises de risques et la célérité qui ont permis la mise en disponibilité rapide du vaccin contre le Corona ». Le jury a également noté « la fierté d’Albert Burla de son identité juive, son engagements envers les valeurs juives et son soutien à l’Etat d’Israël ».

Albert Burla se verra remettre cette prestigieuse distinction le 29 juin 2022 à Jérusalem, des mains du président de l’Etat d’Israël.

Selon une tradition fixée par le premier lauréat, Michael Bloomberg, le récipiendaire reçoit un montant d’un million de dollars. Avec une grande noblesse, Albert Burla a demandé à ce que ce montant soit reversé à des organisations qui oeuvrent pour la mémoire de la Shoah, et particulièrement celle des Juifs de Grèce d’où il est originaire.

Emu, Albert Burla a déclaré : « Je n’ai jamais pensé devenir un personnage public et je n’aurais jamais imaginé avoir un jour l’honneur de recevoir le prix ‘Bereshit’ face à une brochette de candidats exceptionnels. J’accepte ce prix avec humilité et au nom de ms collègues de Pfizer qui ont tous répondu à l’appel urgent de l’Histoire. Ces deux dernières années et ensemble, nous avons réussi à changer le cours des choses dans notre destin commun. J’ai grandi dans une famille juive qui pensait que chacun n’est fort que si les liens communautaires le sont et que nous tous sommes enjoints par le Ciel pour réparer le monde. J’attends avec grande impatience de me rendre à Jérusalem pour recevoir ce prix qui symbolise la victoire de la science et de l’espoir en un avenir meilleur ».

Les autres candidats « nominés » à ce prix étaient :

Sacha Baron Cohen: acteur, producteur et réalisateur, philanthrope et artiste engagé

acteur, producteur et réalisateur, philanthrope et artiste engagé Diane von Furstenberg : créatrice de mode légendaire et philanthrope

: créatrice de mode légendaire et philanthrope Yuval Noah Harari : auteur à succès, philosophe

: auteur à succès, philosophe Scarlett Johansson : actrice engagée

: actrice engagée Serge Klarsfeld : célèbre chasseur de nazis, militant des droits de l’homme

