Le Premier ministre Yaïr Lapid et la ministre de l’économie, Orna Barbibaï ont réussi à trouver un moyen d’atténuer la hausse du prix du pain, par l’intermédiaire d’un échelonnement de l’augmentation pour une augmentation totale qui devrait être moindre qu’annoncée.

Ainsi, dans un premier temps, le pain en tranches augmentera de 5% et non de 11% comme prévu initialement, la hallah augmentera de 8% et non de 21%.

Au mois de décembre 2022, une deuxième augmentation interviendra pour une augmentation totale moindre que celle annoncée initialement.

Enfin, toutes les sortes de pains seront retirées de la liste des produits dont le prix est fixé par l’Etat en avril 2023, facilitant ainsi le jeu de la concurrence.