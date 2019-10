Le ministre de l’Education Raphy Peretz a remis dimanche soir au chanteur Ishaï Ribo le Prix du ministre de l’Education pour les créateurs en culture juive dans le domaine de la musique. Ce prix porte le nom de l’ancien ministre Ouri Orbach z.l.

La cérémonie s’est déroulée au Théâtre de Jérusalem. Le chanteur a exécuté deux de ses chants parmi les plus connus: « Nafshi » et « Halev sheli ».

Les membres du jury ont souligné qu’Ishaï Ribo est « l’une des voix les plus saillantes dans la culture juive de ces dernières années » et qu’il « puise ses sources dans les commentaires bibliques pour les insérer dans la langue israélienne actuelle ». Ils ont également mis en exergue « sa voix si particulière qui brise les barrières des genres musicaux et attire des publics nombreux et variés » ainsi que « sa personnalité modeste et chaleureuse empreinte d’amour ».

Le Prix du ministre de l’Education au nom d’Ouri Orbach z.l. a été institué par l’ancien ministre de l’Education Naftali Benett, pour récompenser des créateurs dans les domaines du cinéma, de la musique, la danse, la littérature et la poésie, en lien avec la culture juive.

Vidéo:

Photo Miriam Alster / Flash 90