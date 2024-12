Article de Johanna Afriat pour Actualité Juive numéro 1760

Cette mère de trois enfants a immigré de France il y a huit ans.

Rien n’est impossible à celui qui veut. Les sceptiques n’ont qu’à regarder du côté d’Arielle Bitton, une nouvelle immigrante de France qui vient de recevoir le prix du ministère de l’Alyah et de l’Intégration des mains du président Herzog. Un honneur qui récompense des années d’engagement au service des enfants en difficulté avec Simha Lehaim, l’association qu’elle a fondée en 2019. L’une des grandes fiertés de la lauréate ? Avoir été récompensée grâce à l’entremise d’Israéliens de souche, reconnaissants de son action. « Moi qui ne suis en Israël que depuis huit ans, j’y vois le signe de mon intégration », se réjouit-elle.

Il faut dire que dès sa descente d’avion, Arielle Bitton, mère de trois enfants, n’a eu ni les hésitations, ni les craintes habituelles des olim. Ou plutôt les a-t-elle mises en sourdine, obnubilée par un seul objectif : contribuer à son nouveau pays en aidant les plus défavorisés. Quatre mois seulement après son alyah, cette bénévole de longue date en France s’est donc lancée, prenant à bras le corps une cause qui la touchait particulièrement : le soutien aux enfants du sud d’Israël, traumatisés par les tirs de roquette avec lesquels ils ont grandi. Avec l’aide de Sylvia Elbaze, directrice du lycée Maimonide Mikvé, elle a récolté 300 jouets qu’elle a distribués dans plusieurs localités. De là est née l’association Simha Lehaim, partenaire de Israel Tzedaka by Qualita. Aujourd’hui, c’est 2 000 jouets qui sont distribués à toujours plus de villages et kibboutzim pour la fête de Hanoucca.

Par la suite, Arielle s’est rendue dans les hôpitaux du pays, désireuse de les aider à se procurer le matériel manquant pour les jeunes patients. Elle a notamment fourni des pompes destinées à administrer les médicaments aux enfants, leur épargnant les désagréments d’une perfusion. Précisons qu’à ce stade, la jeune ola hadasha ne parlait pas un mot d’hébreu. « Je me suis débrouillée avec les moyens du bord pour communiquer. J’avais une telle volonté que rien ne pouvait m’arrêter », raconte Arielle, qui ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Simha Lehaim et ses 40 bénévoles franco-israéliennes ont poursuivi leur œuvre en équipant des centres de traitement du trauma pour les enfants du sud.

Depuis le 7 octobre, les défis relevés par l’association ne se comptent plus. Elle a levé plus d’un million de shekels au cours de l’année passée pour s’occuper des familles déplacées, équiper les soldats, aider les agriculteurs et tant d’autres choses encore. On l’aura compris, Arielle Bitton n’a jamais su dire non lorsqu’il s’agit de tendre la main.

Pour faire un don

Facebook: https://m.facebook.com/simhalehaim/

Site internet: www.simhalehaim.com

Instagram: @simhalehaim

