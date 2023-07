Ce mardi, le tarif dans les transports en commun a augmenté de 12%. Les ministres Regev et Smotrich sont parvenus à un accord qui annule immédiatement cette augmentation et prévoit la promotion de la réforme tarifaire ”Justice dans les transports”, voulue par Miri Regev.

L’objectif de cette réforme tarifaire est de soulager les classes sociales défavorisées mais aussi les jeunes et les soldats.

Ainsi, suivant les termes de cette réforme, les habitants de la périphérie mais aussi des villes orthodoxes, arabes et de Judée-Samarie, bénéficieront d’une réduction de 50% sur le prix des transports en commun, ainsi que les citoyens des couches sociales défavorisées. Les jeunes entre 18 et 26 ans jouiront d’un tarif réduit de 33% sur les abonnements mensuels dans les bus, les tramways et les trains.

De plus, les soldats qui viennent de finir leur service voyageront gratuitement pendant un an.

Ce plan, qui coûtera 700 millions de shekels, sera financé par le ministère des Transports, le ministère des Finances, l’autorité de développement pour la population orthodoxe (budgets accordés au vice-ministre des transports Ouri Maklev de Yahadout Hatorah) et par l’augmentation du tarif des voyages en tramway de 6 à 8 shekels.

Le ministère des Finances a tenu à ce que ces réductions ne s’appliquent que pour les abonnements mensuels et non sur les voyages ponctuels, de manière à encourager les Israéliens à emprunter les transports en commun.