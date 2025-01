200 détenus palestiniens ont été relâchés ce samedi par Israël en contrepartie de la libération de quatre otages par le Hamas. Parmi eux se trouvent des terroristes à l’origine des pires attentats perpétrés durant la Seconde Intifada.

Un incident s’est produit au moment de leur libération de la prison de Katziot, lorsque certains prisonniers ont refusé de monter à bord des bus après avoir appris qu’ils étaient expulsés dans la bande de Gaza, alors qu’ils espéraient retourner en Judée-Samarie.

70 terroristes ont été expulsés vers l’Égypte pour être transférés ensuite en Tunisie, en Algérie ou en Turquie, , 114 ont été libérés vers la région de Judée-Samarie et 16 vers la bande de Gaza.

137 de ces détenus appartiennent au Hamas, 26 au Fatah et 29 au Jihad islamique. Trois appartiennent au Front populaire et un autre au Front démocratique de libération de la Palestine. Quatre n’appartiennent à aucune faction. 121 d’entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 79 autres ont été incarcérés pour de longues peines.

On trouve notamment parmi eux Wail Kassem et Wissam Abbasi, membres de l’escouade Silwan du Hamas à l’origine des attaques du Café Moment à Jérusalem, du Sheffield Club à Rishon Lezion et de la cafétéria Frank Sinatra de l’Université hébraïque au début des années 2000. Autant d’attentats qui ont fait des dizaines de morts et de blessés.

Un autre détenu libéré est Tabat Mardawi, l’un des dirigeants du Jihad islamique, responsable de la mort de 21 Israéliens et de près de 200 blessés au cours d’une série d’attentats-suicides qu’il a planifiés.

Muhammad al-Aarda, libéré dans les territoires de Judée-Samarie, a lui participé à l’évasion des six prisonniers de la prison de Gilboa en octobre 2024. Il était soupçonné d’avoir planifié une nouvelle tentative d’évasion dans une prison du sud.

Ramadan et Fahmi Mashahara, deux frères qui vivent dans le quartier de Sawahara à Jérusalem-Est et disposent de papiers d’identité israéliens, ont également été condamnés à 20 peines de prison à perpétuité pour le meurtre de 19 civils lors d’un attentat suicide contre un bus dans le quartier de Gilo en 2002.

Un autre détenu libéré est Cheikh Saleh Dar Musa, qui appartenait aux Frères musulmans puis au Hamas, responsable de l’attaque du café Hillel Yaffe à Jérusalem au cours de laquelle neuf Israéliens ont été assassinés et des dizaines d’autres blessés.

Mahmoud Sharitah, impliqué dans l’attentat suicide de 2002 contre un bus à Tel Aviv, qui a fait six victimes a également été libéré. Il avait été condamné à sept peines d’emprisonnement à perpétuité.

On trouve également dans la liste des prisonniers relâchés Yasser Abu Bakr que Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, a appelé personnellement pour le féliciter de sa libération. Cet ancien membre des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa a passé 23 ans en prison sur les 115 auxquels il avait été condamné pour avoir planifié plusieurs attentats en 2002. Parmi ces attaques : un attentat à Netanya en mars 2002 qui a fait deux victimes, dont un bébé de neuf mois.