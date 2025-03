Le Président syrien, Al Julani, a accordé une interview à l’agence de presse Reuters, alors que des massacres sont en cours contre la population alaouite, perpétrés par des hommes affiliés à son régime.

Selon l’observatoire syrien des droits de l’homme près de 1500 personnes ont été tuées lors des affrontements qui font rage depuis jeudi dernier. 973 civils ont été »exécutés » selon l’observatoire et 250 fidèles de Bachar El Assad tués ainsi que 231 hommes des services de sécurité.

Al Julani a annoncé que les affrontements étaient terminés et a accusé les soutiens d’Assad d’en être responsables et a fait allusion à l’ingérence d’une »puissance étrangère », sans la nommer. Dans l’interview à Reuters, il a déclaré que les massacres contre les Alaouites menacent sa mission d’unifier la Syrie et a promis de punir sévèrement les responsables, même s’il s’avère qu’ils sont ses alliés.

« La Syrie est un État de droit », a-t-il affirmé, ajoutant: « Nous nous sommes battus pour protéger les opprimés, et nous n’accepterons pas que du sang soit versé injustement ni que les coupables échappent à la justice. »

Par ailleurs dans cette interview, le Président syrien répond au ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui l’a qualifié de « terroriste jihadiste issu d’Al-Qaïda, responsable d’atrocités contre les civils ».

Al Julani considère que Katz « raconte des absurdités ». Il a ajouté: « Israël a tué des dizaines de milliers de personnes à Gaza et au Liban ces 18 derniers mois. Il est la dernier à pouvoir donner des leçons ».