Le Président israélien, Itshak Herzog, s’est prononcé publiquement contre les actions du gouvernement concernant ses dernières décisions, notamment envers le chef du Shabak Ronen Bar et la conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav Miara, sans les nommer.

»Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux : des milliers d’ordres de réserve, comme on le sait, ont été émis récemment. Il est impossible d’envoyer nos fils au front et, en même temps, de mener des actions controversées qui polarisent profondément la population », a déclaré Herzog.

Il a ajouté: »Il n’est pas possible de reprendre les combats pour accomplir le commandement sacré de ramener les otages tout en n’écoutant pas et en ne soutenant pas leurs familles anxieuses qui vivent un enfer sur terre. Tant de familles endeuillées, des milliers de citoyens que je rencontre chaque semaine, même aujourd’hui, supplient, crient pour éviter d’approfondir le fossé et la division, demandent l’unité, l’amour d’Israël, demandent de préserver l’État, demandent de mener une enquête complète, approfondie et indépendante sur cette terrible catastrophe. Il est donc impossible de ne pas être attentif à cela, et de rechercher des accords. Malheureusement, nous sommes confrontés à une série d’actions unilatérales qui, je le crains profondément, affecteront notre résilience nationale ».

Puis il a conclu: »Je veux dire quelques mots sur nos fonctionnaires, qui sont la cible d’une campagne menée contre eux. Ce sont des fonctionnaires dévoués, qui font leur travail avec loyauté. Parmi eux se trouvent des réservistes, des familles endeuillées, nos voisins à tous. Ils ne devraient pas être l’objet de calomnies. J’exige que chaque mesure soit soigneusement étudiée et qu’elle soit examinée pour voir si elle contribue à la résilience nationale, et surtout si elle contribue à l’effort de guerre et au retour des otages ».