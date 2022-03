Demain, vendredi, Rosh Hodesh Adar beth, se tiendra, comme tous les Rosh Hodesh, une prière au Kotel par les »Femmes du Kotel ». Et comme tous les premiers du mois du calendrier juif, on craint des débordements voire des affrontrements entre les fidèles du Kotel et celles que ces derniers perçoivent comme des provocatrices.

Le journal »Israël Hayom » a dévoilé que ces derniers jours, le président Herzog agit intensément pour prévenir tout débordement au Kotel, d’autant plus que cette fois, les dirigeants des mouvements »conservative » et réformistes y sont attendus. Il attache une grande importance au respect du Kotel, lieu vers lequel se tournent tous les Juifs du monde et par conséquent tient absolument à éviter des scènes de dispute.

Son intervention a surtout été motivée par les propos du Rav Haïm Kaniewsky qui a appelé à protester face à la venue des chefs du mouvement libéral au Kotel : »Il faut crier par la prière et se révolter contre l’atteinte qu’ils commettent contre la sainteté du Kotel afin de réparer leur profanation du nom de D ieu ».

Le conseiller spécial d’Herzog s’est donc entretenu avec les deux parties, et notamment le Rav Kaniewsky. Dans l’entourage du Rav on a qualifié de la conversation de »bonne conversation ». L’entourage du Rav a bien expliqué au représentant du Président que l’appel s’adressait surtout aux femmes qui viendront protester par leur prière, précisément parce que personne ne cherche à en arriver à de la violence. Le Rav Kaniewsky a bien insisté sur le fait qu’il fallait absolument ne pas se laisser entrainer dans des actes violents tout en protestant vivement »contre l’atteinte à la sainteté du Kotel et ainsi sanctifier le nom de D ieu ».