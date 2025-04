Le président israélien Isaac Herzog a exprimé lundi sa profonde tristesse suite au décès du pape François, survenu ce lundi à l’âge de 88 ans. Dans une déclaration officielle, Herzog a souligné l’engagement du souverain pontife en faveur de la paix au Moyen-Orient et ses appels répétés pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza.

« J’adresse mes plus sincères condoléances aux citoyens chrétiens d’Israël, aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et à l’ensemble du monde chrétien, pour la perte de leur grand père spirituel, le pape François », a déclaré le président israélien.

Herzog a salué la mémoire d’un « homme d’une foi immense et d’une grande compassion », rappelant son dévouement envers les plus défavorisés et ses efforts constants pour promouvoir la paix dans un contexte mondial troublé. Le président a particulièrement mis en avant l’importance que le pape accordait aux relations avec la communauté juive et au dialogue interreligieux.

« J’espère que ses prières pour la paix au Moyen-Orient et le retour des personnes kidnappées seront bientôt exaucées », a conclu Herzog, souhaitant que « sa mémoire continue d’inspirer des actes de bonté, d’unité et d’espoir. »

Les déclarations du pape sont cependant loin d’avoir fait l’unanimité en Isral, notamment depuis la guerre consécutive au 7 octobre. Il y a quelques mois, le souverain pontife avait notamment choqué en déclarant qu’il était « probable que l’armée israélienne commette un génocide à Gaza » et que ces affirmations méritaient une enquête approfondie.