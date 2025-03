Le Président israélien, Itshak Herzog, prend lui aussi ses distances avec la convention sur la lutte contre l’antisémitisme organisée à Jérusalem par le ministre de la Diaspora, Amihaï Chikli, les 26 et 27 mars prochains.

La présence de plusieurs personnalités politiques de la droite radicale européenne a entrainé une vague de défections de part de plusieurs invités. Ainsi, Bernard-Henri Lévy, Jonathan Greenblatt, le directeur de l’Anti Defamation League, le grand rabbin d’Angleterre le Rav Ephraïm Mirvis, Lord John Mann, conseiller du gouvernement britannique sur l’antisémitisme, David Hirsh, Felix Klein, commissaire allemand de la lutte contre l’antisémitisme, et Volker Beck, homme politique allemand, ont annulé leur participation.

Désormais c’est le Président Itshak Herzog qui manifeste son malaise à participer à une convention sur la lutte contre l’antisémitisme aux côtés de la droite radicale européenne. Il a ainsi déclaré que la réception qui doit se tenir dans sa résidence le 26 mars au soir était indépendante de la convention et qu’elle réunirait les responsables communautaires de diaspora et les personnalités qui ne souhaitent pas se mêler aux invités politiques de droite lors du grand rassemblement prévu le lendemain. Nathan Sharansky et Jonathan Greenblatt interviendront lors de cette soirée.

Notons que la réception à la résidence présidentielle figure sur le programme officiel de la convention comme une partie de l’événement qui s’étale sur deux jours (26-27 mars). Contrairement à la déclaration du Président Herzog, le ministre Chikli a indiqué que le programme restait inchangé à l’heure qu’il est, confirmant que la soirée avec le Président fait partie intégrante de la convention.