Ce soir (lundi) s’est tenue la cérémonie à Yad Vashem à l’occasion du Yom Hazikraon laShoah vé laGvoura (jour du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme), communément appelé Yom Hashoah.

Le Président Itshak Herzog a prononcé un discours dans lequel il a tenu à insister: »Citoyennes et citoyens d’Israël, cette année, spécifiquement cette année, je souhaite ajouter ici quelque chose d’important. L’horreur nazie est un mal sans précédent et qui n’a pas d’équivalent, en aucune manière. Il ne s’agit pas d’actes maléfiques parmi d’autres. Il s’agit d’une horreur infinie. Nous devons nous souvenir, le répéter et l’intégrer: eux et seulement eux sont des nazis, ça et seulement ça est la Shoah. Même lorsque nous sommes au coeur d’une dispute profonde, sur l’avenir, le but, la foi, les valeurs, nous devons faire attention et nous empêcher d’utiliser toute comparaison, ni à la Shoah, ni au nazisme. En ce jour saint, je crois qu’il convient de rappeler ce qui va de soi: pour le monstre nazi, nos divergences idéologiques ne changeaient rien. La vision du monde, les croyances, les modes de vie, dans toutes leurs différences et leur diversité au sein de notre peuple, n’avaient aucune importance pour eux. Nous étions tous un peuple, éparpillé parmi les peuples, qui était condamné à mourir. Notre victoire sur eux est aussi une victoire qui se produit quotidiennement, et elle est celle d’un peuple. Nous célébrons ces jours-ci les 75 ans de l’indépendance israélienne. 75 ans de victoire, pendant lesquelles, l’Etat d’Israël juif et démocratique, la société israélienne fière, se dressent et déclarent à la fce du monstre nazi et de ceux qui suivent leur voie dans cette génération: vous ne nous gagnerez pas, parce que nous sommes frères et soeurs. Oui, des frères qui savent se disputer et ne pas être d’accord. Mais jamais qui ne se haïssent. Jamais des ennemis. Nous sommes un peuple et nous resterons un peuple, qui n’est pas uni seulement par l’histoire douloureuse mais aussi par un avenir commun rempli d’espoir ».