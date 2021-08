Le président Herzog invite officiellement le roi du Maroc

Yaïr Lapid et son homologue marocain Nasser Bourita ont signé trois accords, l’un dans le domaine des transports aériens, l’un portant sur la création d’un dialogue sur les questions de politique étrangère (?) et le troisième dans le domaine de la culture, la jeunesse et les sports. Le ministre marocain a annoncé que d’autres accords suivront.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90