Le Président israélien, Itshak Herzog, a accordé ce matin (dimanche) une interview à la chaine britannique BBC, connue pour son traitement biaisé de l’information concernant Israël.

Herzog a tenu à manifester son indignation face au parallèle fait par la chaine entre les otages libérés et les terroristes prisonniers en Israël relâchés dans le cadre de l’accord.

»Je rejette totalement cette comparaison et je pense que ce parallèle que la BBC essaie toujours de faire est scandaleux et absurde, absolument faux. Nous sommes une démocratie. Nous respectons l’État de droit. Tous les prisonniers en Israël reçoivent tout ce qui est prévu par la loi, sous la supervision de la Justice. Un juge de la Cour suprême a même récemment visité les prisons. Et ce n’est pas tout, certains prisonniers ne voulaient pas retourner à Gaza. Ils préféraient rester dans les prisons israéliennes. C’est pourquoi la comparaison faite par la BBC est absolument scandaleuse à mes yeux. Je vous demande de cesser avec cette approche et de comprendre que le massacre du 7 octobre n’était que le début d’une attaque contre le monde libre, nous les empêchons de mener des attaques terroristes supplémentaires contre l’humanité ».

Le Président a également souligné les conditions horribles dans lesquelles vivent les otages toujours détenus à Gaza. En parlant des trois otages libérés hier, Herzog a déclaré: »Ils ont été détenus dans des tunnels pendant toute cette période. Ils n’avaient aucun contact avec le monde extérieur. Ils mangeaient à peine. Ils sont émaciés et souffrent de nombreuses contusions, douleurs et blessures. Et cela sans parler de leur état psychologique. Nous sommes tous choqués et horrifiés de les voir sortir de ces terribles tunnels, des mains des terroristes barbares du Hamas. Et nous sommes extrêmement inquiets du sort de tous les autres alors que 76 otages sont toujours là-bas ».

En outre, le Président Herzog a reconnu l’importance de nouvelles perspectives pour résoudre le conflit, faisant référence aux récentes déclarations du Président américain Donald Trump sur la nécessité de nouvelles idées.

»J’interpréterais les propos du Président américain Donald Trump comme suit: »Répéter sans cesse la même routine: cessez-le-feu puis attaque du Hamas puis une guerre puis des événements terribles se produisent, ne peut plus durer. Nous devons trouver des idées neuves. Je pense qu’après avoir rencontré le Premier ministre Netanyahou, le Président Trump va rencontrer le Président égyptien Al Sissi, le Roi de Jordanie Abdallah. Je suis certain qu’ils devront s’exprimer sur ce sujet et bien sûr, il y a aussi nos partenaires de paix dans le cadre des Accords d’Avraham, nous allons les entendre, nous devons trouver le bon chemin pour nous assurer que ce qui est arrivé ne se reproduise plus, ce qui signifique que le Hamas ne peut plus gouverner à Gaza ».