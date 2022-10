Le Président israélien, Itshak Herzog, effectue ces jours-ci une visite officielle aux Etats-Unis, sur l’invitation du Président américain Joe Biden.

Hier, à l’occasion du deuxième anniversaire des Accords d’Avraham, Itshak Herzog a participé à un événement du Conseil atlantique, aux côtés de l’ambassadeur israélien aux Etats-Unis, Daniel Shapiro.

Au cours de leur conversation, le président a présenté des renseignements établissant l’utilisation de drones de fabrication iranienne contre des civils dans la guerre contre l’Ukraine.

« Des civils innocents en Ukraine sont tués et blessés par des armes iraniennes. L’Iran a catégoriquement nié avoir fourni des drones à la Russie pour combattre l’Ukraine. Laissez-moi vous montrer deux diapositives qui prouvent sans équivoque que des drones iraniens participent à la guerre en Ukraine contre des civils ukrainiens innocents. Je tiens à souligner que l’Iran continue à fournir ces armes qui servent à attaquer toute l’Ukraine avec des drones suicides et des drones spéciaux destinés à semer la pagaille à grande échelle ».

Le président Herzog a parlé de sa vision d’un Moyen-Orient renouvelable au moyen d’une alliance régionale pour lutter contre la crise climatique : « Je crois qu’il y aura un traité sur le Moyen-Orient. Il faudra peut-être une génération pour y arriver, mais nous n’en sommes pas loin sur plusieurs questions. Prenez le climat, par exemple. A long terme, la région fournira un jour de l’énergie à l’Europe, à l’Afrique et à l’Asie. Je l’appelle le Moyen-Orient renouvelable… Aujourd’hui, nous avons déjà un accord entre Israël et la Grèce sur les connecteurs énergétiques, qui fourniront un jour de l’électricité à partir de l’énergie solaire de notre région à l’Europe. Vous pouvez donc imaginer de grandes idées. Les leaders de la région sont très intéressés, ils se tournent vers Israël pour avoir des solutions technologiques ».

Plus tard dans la conversation, le président a fait l’éloge de l’intégration croissante d’Israël au Moyen-Orient : « Ce changement de paradigme a également conduit à un changement de paradigme psychologique : de plus en plus d’Israéliens et de voisins arabes dans toute la région se parlent, et bien sûr, pour moi le dialogue entre musulmans et juifs, où qu’il ait lieu, est toujours plus que bienvenu et extrêmement important. Je le constate par moi-même. Cela m’a ouvert les yeux d’être invité pour une visite d’État aux Émirats arabes unis organisée par le cheikh Mohammed bin Zayed, où la Hatikvah a été jouée au palais national. J’ai l’intention de visiter le Bahreïn également vers la fin de l’année. Les projets communs et les idées qui ont émané de ces traités sont tout simplement incroyables ».

Le Président Herzog a aussi été reçu par la Présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi. Le président israélien a remercié son hôte: »Je suis très ému et heureux de vous rencontrer à nouveau, chère amie. Nous avions eu l’honneur de vous recevoir à la résidence du président à Jérusalem, et bien entendu nous seront toujours reconnaissants et nous ne cesserons de rappeler la mémoire de votre père qui a oeuvré pour défendre et sauver des Juifs dans les heures les plus sombres de l’humanité, pendant la seconde guerre mondiale ».

Il a poursuivi en rappelant les liens étroits qui unissent Israël et les Etats-Unis autour de valeurs et d’intérêts communs. »Nous apprécions beaucoup l’engagement ancien de la présidente Pelosi et des leaders des deux partis, à toujours se tenir aux côtés d’Israël, dans toutes les situations et face à toutes les menaces ».

Nancy Pelosi a déclaré: »C’est un honneur personnel et professionnel pour moi de recevoir le Président Herzog. Monsieur le Président, votre visite intervient dans une période fondamentale lors de laquelle un accord historique sur la frontière maritime entre Israël et le Liban va être signé. Le Président Biden a joué un rôle central dans cet accord. Dans les mois qui viennent, nous célébrerons les 75 ans de l’Etat d’Israël. Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, notre lien fort est basé sur des valeurs communes, des intérêts sécuritaires, en faveur de la stabilité régionale et de la prospérité de nos deux pays ».