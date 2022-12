Pour la première fois de l’histoire, un Président israélien est reçu, dans le cadre d’une visite officielle, par le Roi du Bahreïn.

Itshak Herzog a atteri ce matin dans le royaume et il a rencontré le Roi Hamad ben Issa Al Khalifa. L’hymne israélien, l’Hatikva, a été joué sur le parvis du palais royal, par la garde d’honneur qui a accueilli le président Herzog.

En préambule de leur entretien, le Président israélien a offert au Roi du Bahreïn, une mezouza en argent. Le bureau du Président a précisé: »La mezouza a été confectionnée sur l’inspiration des couronnes des Sifré Torah et symbolise le couronnement d’Hachem comme Roi. Il est de coutume d’offrir une mezouza en gage de volonté de préserver le bien-être de celui qui la reçoit ».

Les deux dirigeants ont ensuite évoqué les relations bilatérales et l’extension de la coopération entre Israël et le Bahreïn.

Le Président Herzog a d’abord remercié, en arabe, son hôte puis il a poursuivi, en anglais: « Votre Majesté, c’est un grand moment et je suis extrêmement honoré d’être ici au Royaume du Bahreïn. Vous êtes à l’avant-garde de l’histoire de la région, où Juifs et Musulmans peuvent habiter ensemble, les fils d’Abraham, et avancer en paix. C’est un long processus, mais nous pouvons en rêver et nous le voyons se réaliser. Nos nations ont rejoint la voie de la paix et le Royaume de Bahreïn est vraiment l’un des pionniers dans ce processus, rejoignant d’autres nations qui recherchent ensemble la paix pour le bien-être de nos peuples et des nations de la région et du monde en général. Votre Majesté, je suis venu ici avec une délégation distinguée de personnes qui dirigent le secteur des affaires en Israël, qui sont désireuses d’entrer en contact et de faire des affaires avec le peuple de Bahreïn. Il incarne également un certain message de bonne volonté et d’amitié du peuple d’Israël au peuple de Bahreïn. Alors merci énormément pour votre hospitalité, pour votre leadership, pour votre amitié. Je suis sûr que cette visite améliorera nos relations au profit de nos peuples ».

Le Roi Hamad bin Issa Al Khalifa a déclaré : « Nous vous souhaitons la bienvenue, Monsieur le Président, ainsi qu’à la délégation qui vous accompagne lors de votre visite au Royaume du Bahreïn, et nous sommes convaincus que cette visite joue un rôle important dans la consolidation des relations entre nos deux pays, en soutenant nos aspirations communes en termes de consolidation de la paix et du développement durable dans la région et dans le monde. Elle représente une opportunité pour vous d’être témoin de la beauté, de la diversité religieuse et culturelle de notre pays et de l’esprit de convivialité, de tolérance et de coexistence pacifique parmi les membres de notre honorable société de toutes religions et races, réaffirmant notre foi dans les valeurs de paix, de fraternité et de coopération entre les êtres humains ».