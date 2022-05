Le Président Itshak Herzog était aujourd’hui en visite dans le yishouv Elkana, en Samarie. Il y a inauguré un lycée pour filles au nom de son père, le sixième Président de l’Etat, Haïm Herzog.

Il a déclaré: »Lorsque l’on vient ici, sur les routes de la Samarie, on se croirait dans une machine à traverser le temps. On se trouve dans un périple qui traverse des couches de passé, de présent et de futur. Ainsi est cette partie de notre terre: elle est ancienne, elle se renouvelle et se tourne vers le futur et c’est peut-être ce qui la rend si puissante et si vivante ».

Puis il a rendu hommage à son père: »Le nom de mon père, Haïm Herzog, z’l, qui est perpétué ici exprime un lien identitaire, un lien sioniste, israélien, juif. Si je devais résumer la personnalité de mon père en deux mots ce serait un serviteur du public. S’il y a une chose que je souhaite que vous appreniez de lui, c’est cela: toujours se demander où on peut aider, où on peut donner. Toujours, toujours, être fier de notre peuple et de notre Etat ».

