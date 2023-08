Le Président Itshak Herzog a effectué aujourd’hui (mercredi), une visite à la frontière avec le Liban. Dans un contexte de tensions sécuritaires préoccupantes, il s’est entretenu avec des soldats sur place.

”Je visite aujourd’hui la partie nord d’Israël, la frontière avec le Liban. Une région incroyable, une région magnifique, avec des gens formidables qui ne font que du bien en construisant notre pays”, a déclaré Herzog.

Il a noté: “Je regarde de l’autre côté de la frontière au Liban. Le Liban est en ruine, il s’effondre, c’est une tragédie. Nous tendons la main au peuple libanais. Il ne mérite. Il ne mérite pas d’être l’otage de l’Iran qui détruit et ruine une partie du pays. Il ne mérite certainement pas l’action du Hezbollah, qui sape leur stabilité et leur bien-être”.

Le président a souligné : « Plus important encore, je veux dire à nos ennemis – en particulier au Hezbollah de l’autre côté de la frontière – de ne pas se tromper. L’armée israélienne est forte, elle est unie. Elle est capable et protégera et défendra notre souveraineté, la sécurité et le bien-être du peuple d’Israël. C’est notre priorité absolue”.

Aujourd’hui aussi, le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, s’est rendu pour la deuxième fois en quelques jours à la frontière nord pour une évaluation de la situation sur le terrain. Les officiers ont passé avec lui en revue, les récents événements et ont fait part des solutions qu’ils mettaient en oeuvre pour contrecarrer les violations de la souveraineté israélienne par le Hezbollah.