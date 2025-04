Le président israélien Itshak Herzog a accueilli aujourd’hui (lundi) à la Résidence présidentielle à Jérusalem, une délégation de plus de 30 ambassadeurs auprès des Nations unies, conduite par l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon. Cette délégation, représentant une grande diversité de pays d’Europe, d’Afrique, du Pacifique, d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine, était en visite en Israël. Lors de leur séjour, les ambassadeurs ont également visité les communautés du sud d’Israël afin de mieux comprendre l’impact des attaques du 7 octobre 2023.

S’adressant aux ambassadeurs, le président Herzog a déclaré : « Nous devons toujours nous rappeler que nous devons être très forts avec nos alliés et continuer à poursuivre l’espoir de paix dans notre région, avec nos voisins palestiniens, et, espérons-le, avec les Saoudiens, afin que nous puissions ouvrir la voie à un rapprochement entre Juifs et Musulmans. Ici, en Israël, nous vivons ensemble avec des musulmans, des chrétiens, et bien sûr une majorité juive, dans une relation incroyable, unique, au sein d’une démocratie vibrante. Nous avons été attaqués sur sept fronts par le même empire du mal, et c’est pourquoi nous devons le frapper durement pour l’empêcher d’acquérir des capacités nucléaires ».

Le président a poursuivi : « Vous avez vu les kibboutzim, vous avez vu où a eu lieu le massacre du 7 octobre — les communautés les plus paisibles et tranquilles de la région, œuvrant pour la paix avec leurs voisins palestiniens, vivant en harmonie sur une frontière internationale reconnue. Et puis, nous avons été témoins de la barbarie à son paroxysme : enlèvements, séquestrations, viols, incendies criminels, et prises d’otages de nos frères et sœurs. Je tiens à souligner leur sort, la nécessité du retour immédiat de nos frères et sœurs emprisonnés dans les geôles de Gaza, et je pense que cela doit être une priorité absolue pour le monde entier. »

Il a ajouté : « En tant que personne ayant un grand respect pour les institutions internationales, nous attendons un changement majeur dans le comportement de ces institutions, la fin de l’hypocrisie, et beaucoup plus d’équité. Telle est notre exigence. C’est tout ce que nous demandons. Nous savons reconnaître nos erreurs lorsque nous en commettons, mais nous nous défendons selon notre droit fondamental à nous protéger et à nous défendre. »