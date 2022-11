Pendant la campagne électorale, le Président Herzog avait prévenu qu’il pousserait à la formation d’un gouvernement d’union nationale après les élections.

Le résultat le 1er novembre au soir ayant été beaucoup moins serré que prédit par les sondages, l’idée présidentielle semblait désuète.

Et pourtant, selon la journaliste politique de Ynet, Moran Azoulay, Itshak Herzog serait passé des paroles aux actes. Il aurait contacté Yaïr Lapid et Benny Gantz afin de les convaincre d’entrer dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou et ainsi de laisser sur la touche les partis considérés comme »extrêmistes ».

Lors de la cérémonie à la mémoire d’Itshak Rabin, z’l, le Président avait clairement fait savoir qu’il n’avait pas abandonné l’idée de voir un gouvernement d’union nationale se former. Néanmoins, aussi Lapid que Gantz lui avait rétorqué qu’ils n’envisageaient pas de sièger dans le même gouvernement que Binyamin Netanyahou.

Aujourd’hui (mardi), Itshak Herzog aurait, à nouveau, sollicité Benny Gantz pour qu’il accepte la proposition. La résidence présidentielle a démenti qu’un tel échange ait eu lieu. Néanmoins, la journaliste Moran Azoulay affirme que ses informations sont exactes.

Quoi qu’il en soit, Itshak Herzog semble avoir fort à faire pour convaincre les partis de centre-gauche de rejoindre un gouvernement d’union avec le Likoud de Netanyahou. Tous ont indiqué qu’ils siègeraient dans l’opposition.

Pendant ce temps, Binyamin Netanyahou enchaine les rencontres avec les chefs des partis orthodoxe et du sionisme religieux afin de constituer au plus vite son gouvernement.

Demain (mercredi) débutera le cérémonial des recommandations auprès du Président. Des représentants de chaque parti élu à la Knesset se présenteront à la résidence présidentielle pour recommander le député qu’ils souhaitent voir créer la prochaine coalition.

Le Président de l’Etat n’a, en réalité, que peu de prérogatives en la matière. Il confie au député ayant recueilli le plus de recommandations, la tâche de former la coalition. Binyamin Netanyahou possède 64 recommandations, ce qui en fait le député désigné pour cette tâche.

En s’adressant à Benny Gantz et Yaïr Lapid pour les convaincre d’entrer dans un gouvernement d’union, le Président Herzog dépasse le cadre de son rôle institutionnel.