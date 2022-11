Le président de l’Etat d’Israël, Itshak Herzog, a accueilli mercredi la délégation israélienne qui doit l’accompagner la semaine prochaine à la Conférence de l’Onu sur le Climat (COP27), qui doit se tenir entre le 6 et le 18 novembre à Sharm-El-Sheikh sous la présidence de l’Egypte. Herzog conduira cette délégation qui comprendra des ministres, des experts du climat, des universitaires et d’autres personnalités qui œuvrent pour protéger l’environnement et luttent contre le changement climatique. Il a pour sa part apporté sa contribution en créant le Forum israélien pour le climat.

Parmi ses invités se trouvaient la ministre de la Protection de l’Environnement Tamar Zandberg (Meretz), la ministre des Sciences et de la Technologie, Orit Farkash Hacohen (Kah’ol-Lavan), et le président du Forum israélien pour le climat, Dov Khenin.

Herzog a notamment déclaré à ses hôtes : « Cette délégation devra saisir cette occasion sans précédent pour faire une déclaration ferme sur l’ampleur du défi, pour exposer nos réalisations et notre potentiel et, bien entendu, pour tendre la main à nos voisins et partenaires afin que nous puissions lutter ensemble pour l’avenir de notre planète Terre et de notre environnement ».