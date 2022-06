C’est secrètement que le Président israélien a rencontré lundi dernier le roi Abdallah II de Jordanie. Herzog s’est rendu à Amman sur invitation royale.

La veille, le Roi était à Ramallah où il a rencontré Abou Mazen et l’a assuré du plein soutien de la Jordanie pour la solution à deux Etats. En effet, le Raïs palestinien est inquiet de voir la question palestinienne absente des différents rendez-vous au Proche-Orient ainsi que des discussions avec les Américains.

C’est aussi en prévision de la visite de Joe Biden dans la région que le Roi de Jordanie a voulu recevoir le Président israélien. Les deux hommes se sont entretenus dans une ambiance qualifiée de »chaleureuse », sur la stabilité régionale et l’importance du dialogue bilatéral et régional.

Herzog et Abdallah II se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises depuis l’année dernière et la prise de fonction du Président israélien. Le sujet le plus brûlant est celui du Mont du Temple et des lieux saints lesquels ont une grande influence sur le calme dans le pays. Le Roi Abdallah II a également posé le sujet d’une union alimentaire régionale à l’ordre du jour. Il s’agit d’une initiative qui vise à créer un réservoir commun de produits alimentaires et de blé qui servirait à tout pays qui se trouverait en situation de pénurie. Parmi les partenaires souhaités pour cette union se trouvent Israël, l’Egypte, la Jordanie mais aussi les Palestiniens. Cette idée a germé sur fond de conflit en Ukraine qui porte atteinte à l’approvisionnement en nourriture et en blé pour de nombreux pays dont des pays arabes.

Photo: Haïm Zach/GPO