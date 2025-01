Le Président israélien Itshak Herzog se trouve en ce moment à New York où il doit participer à la réunion spéciale de l’ONU à l’occasion de la journée internationale du souvenir de la Shoah.

Il s’est rendu avec son épouse, Mihal, sur la tombe du Rabbi de Loubavitch où il a prié pour le retour des otages, pour la réussite des soldats de Tsahal et des forces de sécurité ainsi que pour le rétablissement de tous les blessés et à la mémoire de ceux qui ont été assassinés et tués au combat.

Le Président a laissé un mot sur place: « Pour le retour rapide de tous les otages. Pour la victoire et la sécurité des soldats et des forces de sécurité de Tsahal où qu’ils se trouvent. Pour le rétablissement de tous les blessés dans leur corps et leur âme. Pour le retour des évacués dans leurs foyers. Amen. »