Le Président égyptien, Al Sissi, refuse de rencontrer son homologue américain Trump. Alors qu’il est officiellement invité à la Maison Blanche, Al Sissi a indiqué qu’il ne se rendrait pas à Washington tant que le plan de Trump de transfert des Gazaouis vers l’Egypte et la Jordanie serait sur la table.

Parallèlement, l’Egypte a annoncé être en train de travailler sur un programme de reconstruction de la Bande de Gaza qui ne nécessitera aucun déplacement de population.

Le Hamas a publié un communiqué pour remercier l’Egypte et la Jordanie pour avoir rejeté la proposition de Trump ainsi que tous les Etats qui se sont rangés derrière cette position – dont la France rappelons-le.

»Nous apprécions les positions de la Jordanie et de l’Egypte qui repoussent l’expulsion de notre peuple et insistent sur la mise en oeuvre d’un programme arabe de reconstruction de Gaza sans expulser sa population. Nous apprécions les positions de nos frères arabes et des pays dans le monde qui ont rejeté les projets de déracinement de notre peuple et de déni de nos droits nationaux. Nous confirmons que notre peuple est attaché à sa terre et à sa patrie et n’acceptera aucune solution qui porte atteinte à ses droits légitimes à la liberté et à l’indépendance », a déclaré le Hamas.