Le président du sénat, Gérard Larcher, est en ce moment en visite en Israël, à la tête d’une délégation de sénateurs.

Gérard Larcher a été accueilli par Amir Ohana, le président de la Knesset.

Le Président de la Knesset en recevant l’ensemble des membres de la délégation sénatoriale a exprimé le besoin de soutien du peuple israélien après les attentats terroristes du 7 octobre pic.twitter.com/7wz7ObRaje — Gérard Larcher (@gerard_larcher) December 20, 2023

Amir Ohana a conduit le président du sénat dans l’enceinte du parlement et dans le couloir où sont affichés les portraits de tous les otages à la Knesset. ”J”ai exprimer au président Amir Ohana notre émotion et le total soutien et engagement du Sénat pour leur libération”, a tweeté Larcher.

Les membres de la délégation sénatoriale ont, ensuite participé à une réunion avec les membres du groupe d’amitié France-Israël, présidé par la députée Karine Elharrar.

La délégation est composée de: M. Bruno Retailleau (Les Républicains), Président du Groupe de solidarité avec les chrétiens d’Orient, M. Patrick Kanner, (Socialiste, écologiste et républicain), M. Hervé Marseille, (Union centriste), M. François Patriat, (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), Mme Cécile Cukierman, (Communiste républicain citoyen et écologiste – Kanaky), M. Guillaume Gontard, (Écologiste – Solidarité et Territoires), Mme Maryse Carrère, (Rassemblement démocratique et social européen), ainsi que le Président du groupe d’amitié France-Israël, M. Roger Karoutchi et la Présidente du groupe d’amitié France-Palestine, Mme Gisèle Jourda.

La délégation doit aussi rencontrer les représentants des communautés chrétiennes et le Patriarche latin de Jérusalem.

Aujourd’hui aussi, les sénateurs seront reçus par Mahmoud Abbas.

Demain (jeudi), ils rencontreront le Président Herzog, le chef du conseil de sécurité nationale, Tsahi Hanegbi mais aussi le chef de l’opposition, Yaïr Lapid et d’autres responsables politiques israéliens.

Enfin, la délégation se rendra au kibboutz Kfar Azza, accompagnée par le président de la Knesset, Amir Ohana avant de rencontrer des familles d’otages.