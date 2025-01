Mark Zell, le président du parti Républicain américain en Israël, a pris une position surprenante concernant l’accord de libération des otages qui se profile et la pression exercée par Donald Trump pour qu’il soit accepté par Israël.

»Moi, Mark Zell, soutien de Trump, Républicain et président du parti Républicain en Israël, si j’étais à la place de Netanyahou je dirais que je remercie Trump pour tout ce qu’il fait lors de son premier mandat et tout ce qu’il a dit qu’il ferait, je m’excuserais même pour le coup de fil à Biden, mais de la même manière que vous, Donald, placez l’Amérique en premier, je dois placer Israël en premier et je ne peux pas accepter une situation dans laquelle le Hamas se renforce pendant six semaines et qu’en échange nous ne recevions pas tous les otages en une fois. C’est pourquoi, je dis non avec tout le respect et la reconnaissance. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes du même côté mais croyez-moi Donald, je dois me soucier de mon pays et c’est ce qui doit être fait. Je suis désolé mais c’est ainsi », a expliqué Zell sur Arutz7.

Mark Zell estime que »Trump est un homme d’affaires et de négociations ». Il rappelle qu’il s’est fixé deux objectifs avant sa prise de fonction: mettre fin à la guerre à Gaza et le retour des otages ou au moins d’une partie d’entre eux. Il veut aussi, selon Zell, se placer en leader qui sait mener les affaires du monde et ouvre une nouvelle ère. Pour Trump, ce qui compte c’est une Amérique forte. »En revance, Israël a ses propres intérêts », souligne Zell, »la destruction du Hamas et le retour des otages ».

Pour le président des Républicains en Israël, Netanyahou et Trump ont peut-être conclu en coulisses un accord sur une attaque de l’Iran: »Trump a pu proposer des armes et un soutien militaire et diplomatique, le feu vert pour détruire la tête de la pieuvre iranienne ».